Zum Remis fehlt das Quäntchen Glück

Heppenheim. Ein Punktgewinn war für die Frauen des HC VfL Heppenheim zum Greifen nah, aber in der Schlussphase des Bezirksoberliga-Heimspiels gegen die HSG Weiterstadt/Braunshardt/Worfelden II fehlte das nötige Quäntchen Glück. So standen die Kreisstädterinnen nach dem 25:27 (14:16) mit leeren Händen da. „Es war aber ein gutes Spiel und auf jeden Fall eine Leistungssteigerung gegenüber den vergangenen Begegnungen“, bilanzierte HC-VfL-Trainer Sascha Köhl.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Von Beginn an entwickelte sich eine offene Partie mit wechselnden Führungen. Erst nach dem 10:10 konnten sich die favorisierten Gäste etwas absetzen und gingen mit einem Zwei-Tore-Vorsprung in die Pause. Nach dem Seitenwechsel wuchs der Rückstand Heppenheims phasenweise auf vier Treffer an (19:23/48.), doch mit viel Kampfgeist kam der HC VfL wieder auf 22:23 und 24:25 (59.) heran. Nach dem neuerlichen 25:26-Anschlusstreffer durch Laura Jochem lief den Gastgeberinnen die Zeit davon, Sekunden vor dem Ende traf Weiterstadt zum 27:25-Endstand.

Erkenntnisse fürs Training

„Wir hatten etwas Pech im Abschluss und hatten nicht immer den nötigen Zugriff in der Deckung. Daran wollen wir jetzt im Training arbeiten und schauen, dass das besser wird. Es war aber trotz der Niederlage ein guter Auftritt“, so Köhl. – HC-VfL-Tore: Jennifer Dickson (13/6), Laura Elsesser (4), Johanna Meyer, Eva-Maria Flaig (je 2), Kristina Rasch, Tina Meierhöfer, Laura Jochem (je 1). tip

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2