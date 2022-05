Zum Europa-League-Endspiel: Zahlreiche Sonderflüge ab Frankfurt

Frankfurt. Zum Europa-League-Endspiel der Eintracht in Sevilla werden zahlreiche Sonderflüge nach Andalusien eingesetzt. Der Betreiber des Rhein-Main-Flughafens Fraport erklärte am Montag, dass man am Mittwoch von etwa 30 Extra-Flügen von Frankfurt nach Sevilla und in die Region ausgehe. Der Fußball-Bundesligist tritt dort am Mittwoch (21.00 Uhr/RTL) gegen den schottischen Vizemeister Glasgow Rangers an.

Die Lufthansa setzt nach eigenen Angaben, gemeinsam mit der Schwester Eurowings Discover, ab Frankfurt und München 16 Sonderverbindungen nach Sevilla und nach Jerez de la Frontera ein. "Die Flüge waren innerhalb weniger Stunden ausverkauft", sagte ein Lufthansa-Sprecher. Am Donnerstag gebe es auch mehrere Sonderverbindungen zurück, der erste Flug starte dann bereits um 3.30 Uhr am Morgen.

Die Eintracht warnte ihre Fans auf ihrer Homepage, dass es aufgrund der zahlreichen zusätzlichen Flüge am Frankfurter Airport "zu extremen Aufkommensspitzen und dadurch zu möglichen Verzögerungen im Betriebsablauf und verlängerten Wartezeiten für Passagiere" kommen könne. Es empfehle sich, den Online-Check-In zu nutzen und möglichst nur mit Handgespäck zu reisen.