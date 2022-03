Nach den Siegen 2020 und 2021 trat das für die TSG Weinheim startende Tanzpaar Tina Zettelmeier (Bensheim/Mannheim) mit dem Ziel „Triple“ zu den baden-württembergischen Landesmeisterschaften der Senioren 2 Latein in Öhringen an. Und am Ende standen die beiden tatsächlich zum dritten Mal in Folge ganz oben auf dem Siegertreppchen.

Zusammen mit Familien, Freunden, Vereinskollegen und Fans

...