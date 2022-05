Zum 85. Geburtstag kamen die Mannschaftskameraden von einst

Bensheim. Unglaubliche 761 Spiele bestritt Franz Päckert für die erste Mannschaft des FC 07 Bensheim. Sein Debüt im Seniorenbereich des Traditionsvereins gab er 1953 im Alter von 16 Jahren – seinen letzten Auftritt in der Ersten des Fußballclubs hatte er 1973. In dieser Woche feierte die FC-07-Legende den 85. Geburtstag.

Päckert kam 1946 mit seiner Familie aus dem Sudetenland nach Bensheim. Zwei Jahre später begann er ohne das Wissen seiner Eltern mit dem Fußballspielen bei den Nullsiebenern. Der Mittelfeldspieler prägte eine herausragende Ära in der 115-jährigen Vereinsgeschichte der Schwarz-Weißen.

Von 1965 bis 1970 war der FC 07 in der Gruppenliga Süd am Start, zu jener Zeit die vierthöchste Spielklasse in Deutschland. In der Saison 1965/66 spielte die Mannschaft um den Aufstieg in die Hessenliga mit. Franz Päckert bestritt während der fünfjährigen Gruppenliga-Zugehörigkeit der Bensheimer 142 von insgesamt 162 Partien. In seinen Glanzzeiten galt der dynamische Akteur als komplettester Fußballer Bensheims. Mehrfach wurde er in die Bezirksauswahl berufen.

„Franz hatte immer Probleme mit den Schiedsrichtern“, erzählte sein früherer Mitspieler Adam Kaffenberger am Rande eines kleinen Geburtstags-Empfangs mit einem Augenzwinkern. Dass es beim Meinungsaustausch zwischen Päckert und dem Unparteiischen auf dem Platz mitunter etwas lauter zuging, war oft schon am Eingang zum Weiherhausstadion zu vernehmen.

Hausmeister an der Schillerschule

Kaffenberger und Jacky Wulff, Päckerts Mannschaftskameraden in der Gruppenliga-Elf, gehörten am Dienstag gemeinsam mit den FC-07-Vorstandsmitgliedern Hans Sokoll und Michael M. Hagn zu den Gratulanten.

Von 1957 bis 1999 war Päckert, der seit 65 Jahren mit seiner Frau Gisela verheiratet ist, als Hausmeister an der Schillerschule in Auerbach tätig. Fußballspielen auf dem Pausenhof war zumindest bis Mitte der 1970er Jahre erlaubt. Auch für die kickenden Schüler, die damals überwiegend für den Stadtrivalen TSV Auerbach am Ball waren und die der Hausmeister meist mit Nachnamen ansprach. Aus diesen Tagen stammt das Bild eines durch den Ortsteil radelnden Franz Päckert mit einem Schwung Schulpost im Gepäck – was unter Umständen unangenehme Nachrichten für die Briefempfänger zu bedeuten hatte. eh

