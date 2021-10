Zu fehlerhafte Flames kassieren Heimpleite

Bensheim. Das hatten sich die Bundesliga-Handballerinnen der HSG Bensheim/Auerbach anders vorgestellt. Die Flames verloren das umkämpfte Tabellenmittelfeld-Duell vor 460 Zuschauern in der heimischen Weststadthalle gegen den SV Union Halle-Neustadt mit 25:28 (15:13) Toren. Trainerin Heike Ahlgrimm monierte die zu hohe Fehlerquote, die eine Leistungskonstanz über 60 Minuten hinweg nicht möglich mache: „Das tut besonders weh“ - vor allem vor dem Hintergrund, dass dadurch Führungen wie das 19:16 (39.) und das 22:20 (46.) fast leichtfertig wieder verspielt werden.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Bensheim/Auerbach tat sich im Angriff zunächst - und dann wieder in der Schlussphase - schwer gegen eine konsequent arbeitende SVU-Abwehr. So gerieten die Flames nach dem 5:4 (12.) mit 5:8 (16.) bzw. 8:11 (22.) in Rückstand, kämpften sich aber mit der eingewechselten Führungsspielerin Sarah van Gulik, die auch als sichere Siebenmeter-Schützin glänzte, in die Partie und lagen zur Pause mit 15:13 vorn.

Die Flames schienen den Schwung in die zweite Hälfte mitzunehmen, aber dann entwickelte sich eine Begegnung auf des Messers Schneide. Acht Minuten vor Schluss war beim 24:24 noch alles möglich, ehe sich Halle vorentscheidend auf 24:27 absetzte (58.), zumal auf HSG-Seite Schoenaker nur den Pfosten traf und Kühlborn eine Großchance auf Linksaußen nicht nutzen konnte.

Die meisten Flames-Treffer erzielten van Gulik (11/7), Fackel (4)und Hurst (3), die nach der dritten Zeitstrafe (Disqualifikation) vorzeitig das Feld verlassen musste (50.). hs

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2