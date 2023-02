Der Kreisfußballausschuss hatte im Auftrag des Hessischen Fußball-Verbandes (HFV) gefragt, immerhin 32 Bergsträßer Vereine haben geantwortet und ihre Meinung zur Zehn-Minuten-Zeitstrafe geäußert. Dabei gab es eine klare Aussage: 21 Vereine (68 Prozent) votierten für die Beibehaltung der Zeitstrafe, die bis Saisonende in einer Testphase in Hessen bei Senioren in Spielen von der Kreisoberliga

...