Zehn Prozent verlieren Lust am Fußball

Frankfurt. Die Pandemie hat im Amateurfußball Spuren hinterlassen. Das unterstreichen die Zahlen der aktuellen DFB-Mitgliederstatistik. Allerdings sind die negativen Folgen in einigen Bereichen weniger gravierend ausgefallen als zum Teil befürchtet, teilt der Hessische Fußball-Verband (HFV) mit.

„Die vorliegenden Daten machen deutlich, dass wir vor großen Herausforderungen stehen. Sie zeigen aber auch, wie robust und widerstandsfähig der Amateurfußball mit seinen Vereinen ist. Entscheidend ist nun, dass der Ball auf den Sportplätzen in ganz Deutschland wieder richtig rollen kann – und zwar dauerhaft. Auf dieser Grundlage müssen wir alles daran setzen, gemeinsam eine neue Begeisterung für den Amateur- und Breitensport zu entfachen und eine Aufbruchstimmung zu erzeugen. Wir können uns endlich wieder bewegen, wir wollen uns bewegen“, erklärte Heike Ullrich, stellvertretende Generalsekretärin des DFB.

9912 Teams im Land

Die Zahl der gemeldeten Fußballmannschaften in Deutschland lag in der Saison 2020/21 bei 138 442 Teams (Hessen: 9912) und damit um 2,5 Prozent (Hessen: 2,7) niedriger als 2019/20. Prozentual fiel der Rückgang an Mannschaften sogar geringer aus als in den Jahren zuvor, als der Sportbetrieb noch keinen Corona-Einschränkungen unterlegen war. Aktiv waren 1,81 Millionen Spielerinnen und Spieler (Hessen: 139 723) ab Sommer 2020 am Ball. 1,653 Millionen (130 815) von ihnen sind männlich. 1,04 Millionen Spieler (Hessen: 79 856) kicken in Nachwuchsmannschaften, 770 000 im Erwachsenenbereich (Hessen: 59 867). Insgesamt lag der Rückgang an aktiven Spielern bei rund zehn Prozent (Hessen: 9,43) gegenüber 2019/20.

Zurückzuführen ist dies in erster Linie auf die fehlenden Sportangebote der vergangenen 15 Monate und die stark eingeschränkten Möglichkeiten während dieser Zeit, überhaupt Fußball spielen zu können. Ab November 2020 war der Amateurfußball im zweiten Lockdown und über eine Dauer von sieben Monaten komplett untersagt. Daher konnten nur 443 392 Partien (Hessen: 36 125) in der Saison 2020/21 durchgeführt werden, alle im Spätsommer und Herbst. Das waren noch einmal rund 50 Prozent weniger Spiele als in der Saison zuvor, die bereits von der Pandemie geprägt gewesen war und im Amateurbereich abgebrochen werden musste.

Nur 131 000 Neueinsteiger

In einer normalen Spielzeit werden im deutschen Fußball 1,4 Millionen Partien absolviert. Vor diesem Hintergrund wurden in der Saison 2020/21 nur 131 000 Erstregistrierungen von Spielern verzeichnet, im Jahr zuvor waren es 185 000 gewesen.

Zudem sank die Zahl der eingesetzten Schiedsrichter von 52 000 auf knapp 45 000 (Hessen: 3750). Die Austritte im Schiedsrichterbereich (7330, Hessen: 107) bewegten sich auf einem geringeren Niveau als zuvor, allerdings wurden in der Zeit des fehlenden Spielbetriebs auch nur knapp 2000 Neueintritte verzeichnet (Vorjahr: 6300, Hessen: 160).

24 544 Vereine sind im DFB (Hessen: 2088) registriert, der Rückgang im Vergleich zum Vorjahr beträgt 0,74 Prozent (Hessen: 0,9). Die Zahl der Vereinsmitglieder in den 21 Landesverbänden unter dem Dach des DFB liegt bei 7,06 Millionen Menschen (Hessen: 532 924); dies ist der tiefste Stand seit 2017. red

