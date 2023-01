Yihun Fantahun Gezahign läuft bei Hessenmeisterschaft allen davon

Mit einem kleinen Team war der Leichtathletikclub Olympia Lorsch bei den Hessischen Hallenmeisterschaften der Aktiven und Jugend U18 in Frankfurt-Kalbach am Start. Dennoch gingen drei Titel in die Klosterstadt: Luis Bethke entschied den Stabhochsprung der männlichen Jugend U18 mit Abstand für sich und Yihun Fantahun Gezahign ließ bei den Männern über 1500 und 3000 Meter der Konkurrenz keine

...