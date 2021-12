XXXXXXXXXXX

Peter Gehrisch (Abteilungsleiter SSV Reichenbach): Wir finden diese Entscheidung richtig und nach meiner Meinung nach war sie auch längst überfällig. Es ist einfach schwer vermittelbar, dass angesichts der hohen Zahlen bei uns weitergespielt wurde. Andernorts wie im Odenwaldkreis oder in Darmstadt/Dieburg wurde schon vor einer oder sogar zwei Wochen der Spielbetrieb eingestellt, bei uns musste es aber weitergehen. Die Verlegung kommt uns angesichts unserer dünnen Personaldecke entgegen. Ich verstehe aber auch die Clubs, die gerade einen Lauf haben, dass sie dieses eine Spiel gerne noch vor der Winterpause durchgeführt hätten.

Dennis Holdschick (Spielertrainer SC Olympia Lorsch): Ich finde diese Entscheidung absolut richtig. Die Zahlen sind so hoch wie noch nie und darauf gilt es zu reagieren. In Gesprächen mit anderen Trainern und Spielern habe ich herausgehört, dass es Zeit für eine Pause wird. Die Luft ist einfach raus. Nun gilt es in der Winterpause neue Kräfte zu sammeln.

Nico Grimm (Trainer Tvgg Lorsch II): Ich kann die Entscheidung nicht verstehen. Meiner Meinung nach hätte man entweder gleich zum Ende der Hinrunde unterbrechen oder den einen Spieltag jetzt noch durchziehen sollen. Zumindest hätte man es den Vereinen freistellen können, ob sie spielen wollen oder nicht. Wir hätten sehr gerne gespielt.

Dominique Völker (Interimstrainer SSG Einhausen): Meiner Meinung nach hätten man dieses eine Spiel jetzt auch noch austragen können. Ein Abbruch hätte für mich persönlich nach der Halbserie vor zwei Wochen mehr Sinn ergeben als jetzt. Hätten man vor zwei Wochen unterbrochen, wäre auch jeder Verein bei der Kontrolle und Einhaltung der Coronamaßnahmen entlastet worden. Jetzt hat man das Problem vor Augen, dass an Ostern wieder gespielt werden soll, was viele Vereine ja eigentlich gar nicht wollten.

Martin Weinbach (Trainer Tvgg Lorsch): Ich finde die Entscheidung in Ordnung. Einerseits hätte man vielleicht dieses eine Spiel noch absolvieren können, andererseits haben wir ja schon genug Spiele bestreiten können. Und vor dem Hintergrund der Dynamik in der Entwicklung der Pandemie ist es richtig, jetzt zu unterbrechen. Es reicht.

Giuliano Tondo (Trainer TSV Auerbach): Ich persönlich finde es schade, dass wir dieses eine Spiel vor der Winterpause nicht noch austragen konnten, doch die Gesundheit steht an erster Stelle und darauf gilt es Rücksicht zu nehmen. Man hat in den letzten Wochen in der Kabine auch gemerkt, dass die Jungs nicht mehr so frei waren, zumal wir ja selbst von Corona-Fällen betroffen waren. Gerade für die kleinen Vereine, für die die Umsetzung der Vorgaben einen enormen zusätzlichen Aufwand bedeuteten, ist diese Entscheidung in jedem Fall die richtige.

Paul McNally (Trainer TSV Auerbach II): So fußballverrückt ich auch bin, so bin ich jetzt aber auch froh, dass wir in die Pause gegangen sind. Eine Hinrunde hat schon lange nicht mehr so viel Kraft gekostet wie diese. Aufgrund der aktuellen Pandemie-Lage macht es auch absolut Sinn. Es war aber schön, bislang wieder mal so lange am Stück um Punkte kämpfen zu können. net