Wormatia hat die Regionalliga als Ziel

Worms. Die Oberliga-Fußballer von Wormatia Worms gehen mit breiter Brust in die Aufstiegsrunde. Die Mission ist klar: Das Team peilt die Rückkehr in die Regionalliga an. Mit 50 Punkten hat die Wormatia die Hauptrunde in der Oberliga Rheinland-Pfalz/Saar Süd auf dem ersten Tabellenplatz abgeschlossen. In 22 Spielen gab es nur zwei Niederlagen. Die Wormser gehen somit am Wochenende als Tabellenführer (50 Punkte) in die Aufstiegsrunde, in der sich nur noch Eintracht Trier (49), FC Hertha Wiesbach und Arminia Ludwigshafen (je 46) Hoffnung auf den Platz an der Sonne machen können.

Nun hat allerdings Trainer Kristjan Glibo überraschend mitgeteilt, dass er nach dieser Saison den Verein verlassen wird. „Wir bedauern Kristjans Entscheidung. Er hat es aus einem professionellen Ansatz heraus verstanden, die Mannschaft vor allem mit jungen Spielern zu einem Spitzenteam zu formen, das jetzt in der Lage ist, um den Aufstieg mitzuspielen“, sagte Sportvorstand Ibrahim Kurt. Auch aus der Aussage von Norbert Hess, dem Sportlichen Leiter der Nibelungenstädter, ist herauszuhören, dass der Club den 39-Jährigen, der 2019 vom SV Sandhausen II zu den Rheinhessen wechselte, gerne weiterverpflichtet hätte: „Vor drei Jahren haben wir uns gemeinsam auf dem Weg gemacht, die Wormatia wieder in die Regionalliga zu führen. Noch sind wir nicht am Ziel und es ist schade, dass sich unsere Wege im Sommer trennen.“

Kristjan Glibo erklärte dazu: „Diese Entscheidung fiel mir nicht leicht, da der Verein und die Fans mir sehr ans Herz gewachsen sind.“ Gerüchte, dass der Verein in den vergangenen Wochen mit anderen Trainern verhandelt habe, wollte der aktuelle Wormatia-Coach nicht kommentieren. Und Glibo macht klar, dass er sich gerne mit dem maximalen Erfolg aus Worms verabschieden möchte.

„Wir haben im bisherigen Saisonverlauf nur zwei Spiele verloren. Und das mit einer Mannschaft, die zuletzt beim 2:3 gegen Dudenhofen aus zwölf U23-Spielern bestand. Mit Jan Dahlke mussten wir im Sommer den Weggang unseres bis dato besten Torjägers verkraften. Dass wir eine so gute Saison spielen, ist super. Und wir gehen deshalb nun auch schon mit sehr großem Selbstvertrauen in die Aufstiegsrunde“, sagt Glibo.

Einen neuen Verein hat der gebürtige Bruchsaler, der von 2013 bis ’19 die zweite Mannschaft des SV Sandhausen coachte und diese zweimal in die Oberliga Baden-Württemberg führte, noch nicht, sagt er. Dass er im Sommer auf dem Markt ist, dürfte einige Vereine in der Region interessieren. Doch damit beschäftigt sich der Wormser Noch-Coach aktuell nicht. „Ich bin stolz, Trainer der Wormatia zu sein, und will mit meiner Mannschaft und gemeinsam mit unseren fantastischen Fans bis zum Schluss alles geben“, betont Glibo.

Die Wormatia trifft am Sonntag, 14 Uhr, auswärts auf den TuS Koblenz, der vom zwölften und letzten Platz in die Aufstiegsrunde startet. Die Wormser haben die Favoritenrolle inne, doch der Coach warnt: „Der TuS ist ein Traditionsclub, den wir sehr ernst nehmen.“ Am Wormatia-Kader selbst haben die Offiziellen in der Winterpause nichts verändert. Das war auch Glibo zufolge nicht nötig. „Wir hatten die defensivstärkste Mannschaft und den besten Angriff der Liga“, ist er von seiner Mannschaft überzeugt. bol/mm

