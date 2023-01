Wormatia eist Tretter beim FCK los

Worms. Den Trainingsauftakt im neuen Jahr bestritt Fußball-Regionalligist Wormatia Worms noch ohne Cheftrainer. Nun hat der Traditionsclub einen Nachfolger für den im Dezember 2022 entlassenen Coach Maximilian Mehring gefunden: Peter Tretter soll die Wormser zum Ligaverbleib führen.

Sein Debüt gibt der 56-Jährige, der seit September 2021 für die Oberligamannschaft des 1. FC Kaiserslautern verantwortlich war, am heutigen Mittwochabend (19 Uhr), wenn die Wormatia den SV Waldhof II zum Testspiel empfängt. Das erste Punktspiel im neuen Jahr steht für die Wormser erst am 5. März mit dem Heimspiel gegen Tabellenführer SSV Ulm an.

Laut Ibrahim Kurt, Sportvorstand der Wormatia, war Tretter, der von 2011 bis 2019 den FK Pirmasens trainierte, der Wunschkandidat der Wormser. Da der neue Coach noch in Kaiserslautern gebunden war, sei die Verpflichtung so spät erfolgt. Kurt erklärt: „Wir haben uns bewusst Zeit genommen, weil wir der Erfüllung unseres Anforderungsprofils eine höhere Priorität eingeräumt haben als dem Abschluss-Tempo.“ bol