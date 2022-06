WM-Titel an Flames-Neue

Bensheim. Zwar befinden sich die Bundesliga-Handballerinnen der HSG Bensheim/Auerbach zwischen zwei Spielzeiten noch in der Trainingspause, aber dennoch gibt es sportlich erfreuliche Nachrichten. Mit Lotta Heider und Neuzugang Lucie Marie Kretzschmar (von Neckarsulmer SU) waren bzw. sind zwei Flames-Spielerinnen international erfolgreich im Einsatz. Heider qualifizierte sich bei der Weltmeisterschaft in Slowenien mit der deutschen U 20-Auswahl ungeschlagen für die Hauptrunde. Nach zwei Kantersiegen über Chile (40:16) und Mexiko (42:14) wurde das entscheidende Spiel um den Gruppensieg mit 27:21 gegen Slowenien gewonnen. Insgesamt erzielte die Flames-Linkshänderin in der Vorrunde acht Tore.

Als Abwehrspezialistin trug Lucie Marie Kretzschmar (Bild: Müller) maßgeblich dazu bei, dass die deutsche Beach-Nationalmannschaft bei der WM in Griechenland nicht nur völlig überraschend den Titel erspielte, sondern dabei sogar das Kunststück fertigbrachte, bei neun 2:0–Siegen in Folge keinen einzigen Satz abzugeben. Im Halbfinale wurde die Niederlande mit 18:10, 25:16 zum zweiten Mal bei diesem Turnier bezwungen; im dramatischen Endspiel Spanien mit 15:14, 22:20.

© Andrea Müller

Das Erfolgsteam, zu dem auch Außenspielerin Amelia Möllmann (Kurpfalz Bären Ketsch) zählte, stellte eine stets starke Defensive. Kretzschmar zählte übrigens 2021 zum deutschen Beachhandball-Meisterteam des TSV Ismaning. hs