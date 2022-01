WM-Bronze beim Ausprobieren

Bensheim. Bertram Fey hat in seinem Sportlerleben bereits einige Disziplinen getestet; unter anderem Volleyball, Kampfsport, Kugelstoßen. Man sollte alle zwei bis drei Jahre eine Sportart ausprobieren, findet der 42-Jährige. „Das ist jedes Mal eine Herausforderung und erweitert den Horizont.“ Nächstes Fachgebiet, das auf der To-do-Liste steht: Boxen. „Das interessiert mich.“

Beruflicher Tüftler Bertram Fey stammt aus der Nähe von Karlsruhe. Er arbeitet als Informatiker bei der Deutschen Bahn. Auf dem IT-Sektor tüftelt er gerne an Lösungen für die private Anwendung, entwirft und baut dazu technische Geräte für den Hausgebrauch. Für die DB war Fey an der Entwicklung der App „Bestellen am Platz“ beteiligt, die seit dem Fahrplanwechsel im Dezember nach und nach in ICE-Zügen verfügbar ist. Mit der App kann die Speisekarte des Bordrestaurants eingesehen und Bestellungen abgegeben werden. eh

Hauptsportart von Fey ist das Fechten. Bei der SSG Bensheim ist er stellvertretender Leiter der Abteilung. Auf der Planche ist der Wahl-Auerbacher in allen drei Waffengattungen – Florett, Degen und Säbel – unterwegs. Es komme eher selten vor, dass ein Sportler mit allen drei Waffen aktiv ist, erklärt er. Durch die enge Verflechtung der Sparten Moderner Fünfkampf und Fechten bei der SSG hat Fey auch immer wieder verschiedene Mehrkampfformate wie Vierkampf oder Friesen-Mehrkampf absolviert.

Moderner Fünfkampf kommt für ihn jedoch nicht in Frage. „Ich reite nicht.“ Der Moderne Fünfkampf war allerdings der Impulsgeber für ihn, etwas Neues zu versuchen: Laser-Run. Die Sportart entwickelte sich aus dem Modernen Fünfkampf heraus und kombiniert die Disziplinen Laufen und Schießen. Beim Modernen Fünfkampf wurde 2009 von Luft- auf Laserpistole umgestellt, seitdem werden Schießen und Laufen wie beim Biathlon zusammen als „Combined“ ausgetragen.

Eigenständige Wettbewerbe im Laser-Run werden seit 2015 veranstaltet. Während des ersten Corona-Lockdowns 2020 waren Bertram Feys sportliche Aktivitäten gezwungenermaßen auf das Laufen beschränkt. „Etwas anderes war ja nicht möglich.“ Als im September 2020 die Hessischen Meisterschaften im Laser-Run in Bensheim durchgeführt wurden, war Fey am Start – und holte sich im Weiherhausstadion den Titel. Diesen Erfolg wiederholte er, die HM fanden erneut in Bensheim statt, im vergangenen September.

Fechten als quasi vorbereitendes Training kommt ihm beim Schießen zupass. „Fechter haben in der Regel eine ruhige Hand.“ Zwischen den beiden hessischen Landestiteln schlug Fey im Juni 2021 bei der Laser-Run-Weltmeisterschaft in Kairo auf, die zeitgleich mit den Titelkämpfen im Modernen Fünfkampf ausgerichtet wurden. Dem Start in Ägypten in Corona-Zeiten ging eine ausführliche Abwägung voraus. Da die Zahlen zu diesem Zeitpunkt relativ niedrig waren und Ägypten zudem durch die Durchführung der Handball-WM der Männer Anfang 2021 Erfahrungen hatte mit großen Sportereignissen unter Corona-Bedingungen, entschied Fey sich dazu, nach Kairo zu reisen. Die Sportler bewegten sich während ihres Aufenthaltes ausschließlich in ihrer eigenen Corona-Bubble. Kontakte zwischen Fünfkämpfern und Laser-Run-Athleten gab es nicht. „Es war alles sehr gut organisiert.“

Sportlich lief es für Fey bei seiner WM-Premiere prächtig. Im Einzelwettbewerb seiner Altersklasse 40 landete er auf Rang 13. Gemeinsam mit seinen Teamkameraden Pierre Jander und Gregor Olejarz gewann das deutsche Trio in der Ak-Mannschaftswertung hinter Südafrika und Gastgeber Ägypten Bronze. „Das war natürlich ein großes Ding.“ eh

