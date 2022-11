WM 2023 in Mannheim als Meilenstein für den Faustball

An den anstehenden Höhepunkt seiner Sportlerkarriere wird Nick Trinemeier fast täglich erinnert. Der Faustballer des TV Käfertal wohnt in Heidelberg, sein Weg zur Arbeit nach Mannheim führt ihn an der SAP Arena vorbei. Und dort wird im Juli 2023 ein Großereignis zu Ende gehen: In der Multifunktionshalle, in der normalerweise die Adler in der Deutschen Eishockey Liga dem Puck nachjagen und die

...