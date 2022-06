Winterkasten muss 0:6-Schlappe verkraften

Bergstraße. Der SV Winterkasten hat in der Fußball-Kreisliga A den endgültigen Befreiungsschlag im Rennen gegen die Abstiegsrelegation verpasst. Am vorletzten Spieltag kam der Sportverein mit 0:6 beim Mitkonkurrenten SG Nordheim/Wattenheim unter die Räder. „Ehrlich gesagt bin ich ein bisschen sprachlos“, sagte SVW-Vorstandsmitglied Kai Blessing in einer ersten Reaktion nach der deutlichen Pleite für sein Team am Samstag. „NoWa hat den Sieg einfach mehr gewollt als wir.“

Der Kampf gegen die Abstiegsrelegation wird nun im Saisonfinale entschieden. Neben dem SVW und der SG NoWa ist der ISC Fürth der dritte Bewerber im Topf. Die drei Clubs liegen in der Tabelle in Schlagdistanz zueinander. Winterkasten ließ im Ried jede Torgefährlichkeit vermissen. „In der Offensive ist bei uns überhaupt nichts gelaufen“, berichtete Blessing, der nur einige „harmlose Weitschüsse“ als Torannäherung für seine Elf notiert hatte.

Der SV Winterkastens (Mitte: Marcel Wendel) hatte bei der SG NoWa (re. Max. Meister) klar das Nachsehen. © Nix

Die Gastgeber brannten zwar kein spielerisches Feuerwerk ab, zeigten allerdings hohen Einsatz und nutzten die sich bietenden Chancen konsequent. Mann des Tages bei der SG war Maximilian Meister mit vier Treffern.

SV Winterkasten: Johannes Daum - Wendel, Favorite, Maximilian Pfeifer, Fiege, Erik Bersch, Kopp, Untereiner, Sebastian Kredel, Nils Arras, Lettmann. - Eingewechselt: Schneider, Jochim.

Tore: 1:0, 2:0, 3:0 Meister (7., 33., 60.), 4:0 Elias Bersch (74.), 5:0 Meister (75.), 6:0 Bormuth (79., Foulelfmeter). - Schiedsrichter: Harbauer (Fränkisch-Crumbach). - Zuschauer: 80. - Beste Spieler: Meister / -. eh

ISC Fürth - TSV Reichenbach 3:5. Der TSV könnte das Zünglein an der Waage in Sachen Abstiegsrelegation werden. Mit dem Sieg in Fürth sorgte der Tabellenvierte aus dem Lautertal dafür, dass der ISC mit den schlechtesten Karten in den Endspurt geht. Am kommenden Wochenende empfängt Reichenbach die SG NoWa. „Wir wollen die Saison mit einem Sieg beenden“, kündigt Spielertrainer Christian Bauer mit Blick auf den letzten Auftritt seines Teams unter dem Logo des TSV an. In der nächsten Runde bilden TSV und SSV in der A-Liga bekanntlich die SG Reichenbach.

Den Dreier in Fürth sicherte sich der TSV mit zwei Toren in den letzten Minuten. „Es war nervenaufreibend“, sagte Bauer zum späten Sieg.

TSV Reichenbach: Daniel Degenhardt - Böhm, Metzner, Oberle, Muzhaqui, Bruns, Schneider, Julian Beilstein, Wolf, Weber, Christopher Beilstein. - Eingewechselt: Müller.

Tore: 0:1 Metzner (8.), 1:1 Keskin (10.), 1:2 Muzhaqui (37.), 2:2, 3:2 Kenan Kemanci (38., 85.), 3:3 Schneider (87.), 3:4, 3:5 Muzhaqui (89., 90+3). - Schiedsrichter: Mutlu (Frankenthal). - Zuschauer: 50. - Beste Spieler: Kenan Kemanci / Weber, Wolf, Christopher Beilstein. eh

Meister ist eine Nummer zu groß

SV Lindenfels - SV Lörzenbach 0:7. „Der Meister hat heute gezeigt, dass er völlig zu Recht ganz oben steht“, sagte Kevin Schröder, Co-Trainer des SV Lindenfels, zur Vorstellung des zukünftigen Kreisoberligisten in Lindenfels. Die personell geschwächten Gastgeber hatten dem Offensivdrang der Lörzenbacher vor allem in der ersten Halbzeit wenig entgegenzusetzen. Zur Pause lagen die Gäste bereits mit 5:0 in Führung.

„Wir haben Lörzenbach zwei Tore praktisch aufgelegt, drei Treffer waren allerdings sehr schön herausgespielt“, fasste Schröder zusammen. Bei Lörzenbach ragte der vierfache Torschütze Tim Krauss heraus.

SV Lindenfels: Maximilian Klöss - Stanka, Klische, Philipp Höly, Justin Hördt, Andreas Höly, Patrick Klöss, Keindl, Robin Hördt, Schmidt, Prikel. - Eingewechselt: Schobert, Heß, Marquard.

Tore: 0:1 Krauss (4.), 0:2 Dörsam (16.), 0:3 Krauss (17.), 0:4 Keindl (41., Eigentor), 0:5, 0:6 Krauss (45., 77.), 0:7 Philipp Höly (81., Eigentor). - Schiedsrichter: Mahmood (Darmstadt). - Zuschauer: 90. - Beste Spieler: - / Krauss. eh

FC 07 Bensheim II - TSV Aschbach 1:4. Der TSV, zweitbeste Mannschaft der Rückrunde in der A-Liga, zeigte im Weiherhaustadion eine starke Leistung. „Das Ergebnis geht auch in der Höhe absolut in Ordnung, Aschbach hatte in allen Bereichen Vorteile“, bilanzierte FC 07 II-Coach Ben Talib die Begegnung. Die Nullsiebener, die erneut mit einer personell veränderten Formation am Start waren, kamen in der Offensive zu einigen vielversprechenden Szenen, konnten sich im letzten Drittel gegen das erfahrene Gäste-Team jedoch nicht entscheidend durchsetzen.

FC 07 Bensheim II: Völker - Roß, Mesfin, Nonnemann, Hajrovic, Dürr, Jost, Baumgärtner, Häcker, Krauss, Koob. - Eingewechselt: Theißing, Röhrig, Gielow.

Tore: 0:1 Carsten Weihrauch (2.), 0:2 Bihn (35.), 0:3 Carbuga (61.), 0:4 Stefanovski (73.), 1:4 Nonnemann (80., Foulelfmeter). - Schiedsrichter: Schaab (Gräfenhausen). - Zuschauer: 50. - Beste Spieler: Baumgärtner / Stefanowski. eh