In der Fußball-Kreisliga A kämpfen zwei Spieltage vor Ende der Saison der SV Winterkasten (27 Punkte), der ISC Fürth (25) und die SG Nordheim/Wattenheim (23) gegen die Abstiegsrelegation. Am Samstag (15.30 Uhr) treffen in Wattenheim die SG NoWa und der SVW zum Kellerduell aufeinander. Dem Sportverein würde im Ried bereits ein Unentschieden zum direkten Klassenerhalt reichen. „Auf einen Punkt

...