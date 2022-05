Rang sechs mit 19 Punkten war für den SV Winterkasten in der Fußball-Kreisliga A beim Eintritt in die Winterpause notiert, die Abstiegsrelegation schien weit weg zu sein für den Sportverein. Seit dem Einstieg in die Rückrunde sind keine weiteren Zähler dazugekommen, die Mannschaft von Tobias Heer ist mittlerweile nur noch zwei Punkte vom vorletzten Platz entfernt. „Das ist keine schöne

...