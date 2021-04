Wiesbaden nun Fünfter und FCK hofft

Dank eines 1:0 (1:0)-Heimsieges gegen Schlusslicht SpVgg Unterhaching hat sich der SV Wehen Wiesbaden in der 3. Fußball-Liga auf den fünften Platz vorgeschoben, hat jedoch weiterhin acht Zähler Rückstand auf einen Aufstiegsrang. Dennis Kempe erzielte bereits in der dritten Minute auf kuriose Weise das Siegtor für die Hessen (nach einem Kopfball an die Latte verwertete er den abprallenden Ball per Kopf). In einer umkämpften Partie ließen beide Teams zahlreich herausgespielte Chancen ungenutzt.

Daniel Hanslik war nach dem Derbysieg des 1. FC Kaiserslautern gegen den starken Aufsteiger 1. FC Saarbrücken der gefeierte Mann. Mit seinem Doppelpack sicherte der Stürmer den Pfälzern den 2:1 (2:1)-Sieg und damit drei eminent wichtige Punkte im Kampf gegen den Abstieg aus der 3. Liga: „Ich bin sehr glücklich, dass wir diesen extrem wichtigen Derbysieg erzwungen haben. Es ist ein sehr gutes Gefühl, den Fans etwas zurückzugeben.“ Mit dem sechsten Saisonerfolg stellte der FCK den Anschluss her. dpa