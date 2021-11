Zwei Torhüter und zwei Feldspieler – das war alles, was die KSG Mitlechtern an Erstmannschafts-Fußballern hätte aufbieten können. Neben einigen verletzten und angeschlagenen Spielern hatten sich zehn eine Grippe eingefangen, bei einigen davon besteht Corona-Verdacht. Fakt ist, dass die KSG keine Mannschaft für das am Sonntag geplante Heimspiel gegen die SSG Einhausen zusammenbekommen hätte und

...