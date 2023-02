Wieder Länderspiel in Bensheim

Bensheim. Nach der gelungenen Premiere vor vier Jahren – rund 1000 begeisterte Zuschauer verfolgten das 2:3 gegen Estland – ist der TV Bensheim wunschgemäß abermals Mitausrichter eines Badminton-Länderspiels in der Weststadthalle. Dabei gastiert erstmals die ukrainische Nationalmannschaft in Deutschland. Einen Tag nach dem ersten sportlichen Kräftemessen in Landau/Pfalz kommt es am 26. April (Mittwoch, 18.45 Uhr) zu einem weiteren Vergleich mit dem deutschen Nationalteam an der Bergstraße.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

In Fachkreisen wird das als kleine Sensation bewertet. Trotz des russischen Einmarsches und des inzwischen über ein Jahr andauernden Krieges gegen Putins Armee gehört die Ukraine zu den Nationen, die in Europa in den vergangenen Jahren leistungsmäßig den wohl größten Sprung im Badminton-Sport gemacht hat. Ihr gelang mit einem Sieg gegen das favorisierte Team der Spanier die Qualifikation für die Mannschaftseuropameisterschaft 2023 in Frankreich, wo sie Siebte wurde. Dagegen konnte sich die deutsche Auswahl wieder einmal mit einer Medaille schmücken und gewann EM-Bronze, was gleichzeitig die WM-Teilnahme vom 14. bis 21. Mai 2023 in China sicherte.

Der Deutscher Meister Matthias Kicklitz zählt zum Nationalteam. © Frank Friedrich

Beim Ländervergleich zweier europäischer Badminton-Topteams können sich die Zuschauer auf Spitzensport über rund drei Stunden in Bensheim freuen; es werden zwei Einzel, zwei Doppel und ein Mixed ausgespielt. red/hs