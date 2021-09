Wieder echte Duelle mit Luftdruckwaffen

Bergstraße. Der Schützenbezirk Starkenburg hat seine Ausschreibung für die am 1. Oktober beginnenden Wettkampfrunden in den Luftdruckdisziplinen veröffentlicht. Die Saison findet in Präsenzform statt – beide Kontrahenten schießen auf dem gleichen Stand und nicht wie im letzten Jahr, als Fernwettkämpfe ausschließlich auf den eigenen Ständen ausgetragen wurden. Dies untersagte der Hessische Schützenverband. Es gelten zwingend die 3G-Regeln, vor Ort kann auch das 2G-Modell angewandt werden.

In der Luftgewehr-Bezirksliga sind aus dem Kreis Bergstraße SV Fürth II, SV Weiher, SV Siedelsbrunn SV Lampertheim II und SV Trösel vertreten. Mit der Luftpistole ist es nur die SG Hüttenfeld. red