Tabellenführer TSV Auerbach fuhr in der Tischtennis-Bezirksoberliga der Damen einen 6:1-Sieg beim BSC Einhausen ein. Die TSV-Herren schöpfen in der Bezirksklasse nach dem ersten Saisonsieg (9:5 beim TSV Reichenbach) neue Hoffnung auf den Klassenerhalt und möchten morgen im Auswärtsspiel in Hambach nachlegen (siehe jeweils gesonderter Bericht auf dieser Seite).

2. Kreisklasse: TTC

...