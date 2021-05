Wichtige Formtests bei Kurpfalz-Gala

Weinheim. Seit Jahren treffen sich Deutschlands beste Leichtathleten im Sepp-Herberger-Stadion, um sich auf Großereignisse einzustimmen. Das kann selbst die Corona-Pandemie nicht verhindern. Und am Samstag (22.) von 11 bis 18.30 Uhr wird es eine weitere Kurpfalz-Gala-Auflage in Weinheim geben – allerdings dürfen nur Athleten, Trainer und Helfer ins Stadion.

AdUnit urban-intext1

Ausrichter TSG Weinheim ist bereits aus dem Vorjahr den Umgang mit Einschränkungen gewohnt. Waren in 2020 noch begrenzt Zuschauer erlaubt, erhalten diese nun keinen Zutritt. „Zwei Wochen vor den Deutschen Meisterschaften stellt Weinheim wieder eine ganz wichtige Generalprobe dar, so dass wir sehr leistungsstarke Felder haben werden“, so Meetingchef Thomas Geißler. Leistung braucht ein förderndes Umfeld, weshalb mit der „Racing League“ eine Serie geschaffen wurde, zu welcher als zweite Station nach Mannheim die Kurpfalz-Gala gehört und die den Disziplinsiegern beachtliche Preisgelder sichert. Es folgen noch Regensburg (20. Juni) und Wetzlar (10. Juli). tg