Bergstraße. Das Schiedsrichterwesen im Fußballkreis Bergstraße attraktiver machen und zukunftsfähig aufstellen – das sind zwei der Ziele, die sich der Förderverein Bergsträßer Schiedsrichter e.V. zur Aufgabe gemacht hat. Zwölf Unparteiische hatten 2017 den Verein gegründet. „Die Förderung des Sports, insbesondere der Schiedsrichter, die Unterstützung ihrer Tätigkeit sowie die Ermöglichung von Aus- und Weiterbildung“, konkretisiert Vorsitzender Marco Sommer (Fürth), selbst lange Schiedsrichter, das Programm.

So bietet der Verein ein praxisnahes Coaching an, unterstützt die Referees finanziell bei Lehrgängen. Auch die Pflege des Ehrenamts, die Unterstützung der Schiedsrichtergemeinschaft im Kreis oder die Ehrung verdienter und langjähriger Schiedsrichter fällt in den Aufgabenbereich des Fördervereins, bei dem Nikolas Czypull (TSV Reichenbach) und Steffen Silbermann (SC Rodau)das Vorstandstrio komplettieren. Zurzeit gehört die Schiedsrichtervereinigung Bergstraße zu den erfolgreichsten in ganz Hessen, mit Cristian Ballweg trägt ein Schiedsrichter des Kreises die Bergsträßer Farben bis in die Dritte Liga (siehe obenstehenden Bericht).

„Der Förderverein unterstützt uns bei unserer Lehrarbeit, so dass wir hoffen, auch in Zukunft gut ausgebildete Unparteiische auf die Sportplätze unseres Kreises und des gesamten Hessenlands schicken zu können“, sagt Kreislehrwart Simon Wecht. Der Förderverein hat derzeit über 70 Mitglieder, darunter drei Bergsträßer Fußballvereine. all