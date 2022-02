Wertvolle Naidzinavicius

Bietigheim/Bensheim. Die frühere Handball-Nationalspielerin Kim Naidzinavicius (30) spielt auch in der kommenden Saison für den Bundesligisten SG BBM Bietigheim. Die 1,83 Meter große Rückraumspielerin geht dann in ihre siebte Spielzeit beim zweimaligen deutschen Meister aus dem Schwabenland.

„Ihre schnellen und präzisen Pässe im Tempospiel sind gefürchtet und helfen uns, einfache Tore zu erzielen“, sagte Trainer Markus Gaugisch: „Gemeinsam arbeiten wir weiter an ihrer eigenen Torgefahr und sind der Meinung, dass sie ihren exzellenten Wurf zu einer wichtigen Waffe unseres Angriffsspiels weiter ausbilden kann.“ Naidzinavicius stammt aus dem hessischen Gelnhausen. Sie wechselte als 17-Jährige von der TSG Ober-Eschbach zur HSG Bensheim/Auerbach. Bei den Flames avancierte die Abiturientin am AKG Bensheim drei Jahre lang zur Leistungsträgerin; so dass sie 2011 zu Bayer Leverkusen und damit von der 2. in die 1. Liga wechselte. In 2012 debütierte sie in der A-Nationalmannschaft. lsw/red

