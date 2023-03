Wenig Zuschauer, aber viel Geld für Erdbebenopfer

Mannheim. Der VfR Mannheim und der SV Waldhof hatten sich etwas mehr als die anwesenden rund 600 Zuschauer im Rhein-Neckar-Stadion beim Benefiz-Fußballspiel erhofft. Zufrieden waren sie aber mit den mehr als 30 000 Euro, die dabei – aufgestockt durch stattliche Einzelspenden – zu Gunsten der Erdbebenopfer in der türkischen Region Hatay zusammenkamen.

Dass der von Beginn an haushoch überlegene Drittligist die Partie beim ersatzgeschwächten Nachbarn aus der Verbandsliga bei bitterkalten Temperaturen locker mit 6:0 (5:0) gewann, war an diesem Abend Nebensache. Waldhof-Trainer Christian Neidhart hatte eine Elf mit Profis aufgestellt, die in den vergangenen Wochen wenig zum Zug gekommen waren. Dennoch stand beim SVW noch genügend prominentes Personal in der Startformation, unter anderen Ersatzkapitän Marc Schnatterer, Torhüter Morten Behrens, Berkan Taz, Daniel Keita-Ruel oder Marten Winkler.

Taz schnürte einen Viererpack zum 0:5-Pausenstand (Schnatterer traf zum 0:3), nach der Pause erzielte der eingewechselte Baris Ekincier den Endstand für den SVW, der sich nun auf den Drittliga-Schlager gegen Spitzenreiter Elversberg am Montag vorbereitet. alex