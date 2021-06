Weiteres Talent neu im Flames-Kader

Handball. Mit der 17-jährigen Jana Haas erhält ein weiteres Handball-Talent aus den Nachwuchsreihen der Flames einen Bundesliga-Vertrag für die kommende Saison. Die Linkshänderin wechselt vom Drittligisten HSG Gedern/Nidda zur HSG Bensheim/Auerbach, bei der sie per Zweitspielrecht zuletzt im A-Jugend-Bundesligateam Akzente setzte. Die Rechtsaußen soll die Bundesliga-Frauen während der Verletzungspause von Sarah Dekker und Lotta Heider unterstützen und dann langsam an die Erste Liga herangeführt werden. Jana Haas wird, wie auch Neele Orth, zusätzlich für die A-Jugend-Bundesligamannschaft und die Junior-Flames in der Frauen-Oberliga auflaufen.

AdUnit urban-intext1