Leutershausen. Die Kaderplanung beim Handball-Drittligisten SG Leutershausen schreitet voran. Nach Kreisläufer Lukas Wichmann (zurück zu den Junglöwen) stehen mit Manel Cirac und Philipp Jaeger zwei weitere Abgänge fest. Im Fall von Cirac geht die Trennung vom Verein aus, weil sich die SGL neu orientieren möchte. Bei Jaeger hat der Wechsel berufliche und private Gründe.

Im Sommer macht der 32-jährige Spanier Cirac seine A-Lizenz als Trainer und ist dazu für fast drei Wochen bei Vezprem als Trainer in Ausbildung – und bereits jetzt auf der Suche nach einem neuen Verein. Jaeger hatte sich zu Beginn der Saison einen Achillessehnenriss zugezogen. Ihn wird es im Sommer in die rheinländische Heimat ziehen. „Meine Freundin Marie geht ins Referendariat und ich steige ebenfalls ins Berufsleben ein. Das ist terminlich und örtlich im Raum Köln für uns besser zu strukturieren.“ sgl/ü

Aufstiegsrunde ohne SGL und TVG

In einer kurzfristig anberaumten Konferenz beschloss der Vorstand des Deutschen Handball-Bundes eine Modusänderung für die 3. Liga der Frauen und Männer. In der Saison 2020/21 wird es aufgrund des in Folge der Corona-Pandemie seit November ausgesetzten Spielbetriebs keine Absteiger geben. Wer um den Aufstieg in die 2. Bundesliga spielen möchte, kann dies unter einem noch festzulegenden Modus tun.

„Es wird eine Meisterrunde geben“, berichtete Thomas Zahn, Sportlicher Leiter bei der TVG Großsachsen, die auf diese Option verzichtet. „Wir sind aber übereingekommen, dass wir als Mannschaft weiterhin dreimal trainieren werden. Dabei wird es jeweils montags eine Schnell-Testung auf das Coronavirus geben“, so Zahn weiter. Bis die Vorbereitung auf die kommende Saison im Juni dann wieder starten wird, will Großsachsen gegen ebenfalls getestete Mannschaften aus dem näheren Umkreis Freundschaftsspiele bestreiten.

Noch nicht entschieden, wie sie die Saison zu Ende bringen wird, hat sich die SG Leutershausen. „Wir beraten zurzeit intern, wie wir nach der Entscheidung des DHB verfahren“, heißt es am Rand der Pressemitteilung zu den oben genannten Personalien. Bis in dieser Woche wollen die Leutershausener, die je zweimal die Woche trainieren und testen, Klarheit schaffen. „Dass wir an der Meisterrunde teilnehmen, ist unwahrscheinlich, aber wir wollen die Mannschaft fragen, wie und ob die das Training fortsetzen, Freundschaftsspiele und die DHB-Pokalrunde bestreiten will“, sagt Mark Wetzel, Sportlicher Leiter der SGL.

Der Bundesrat des DHB hatte im Umlaufverfahren beschlossen, die Mannschaftzahlen für die Saison 2021/22 auf einen noch festzulegenden Wert zu erhöhen. Der Rundenstart ’21/22 soll frühestens Ende August sein. Wie die eventuell bis zu 85 Drittligisten regional aufgeteilt und ob sie in Unterstaffeln unterteilt werden, ist noch unklar. at/dhb/ü