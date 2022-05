Weiter auf dem Weg in die 3. Liga

Bensheim. Die Handballerinnen der HSG Bensheim/Auerbach II sind der 3. Liga einen weiteren Schritt näher gekommen. Mit dem 27:25 (13:12)-Heimsieg über die TSG Leihgestern haben die Junior-Flames ihre Spitzenposition in der Aufstiegsrunde behauptet. Die meisten Treffer zum Erfolg der HSG II am Samstag in der Weststadthalle über die ebenfalls ambitionierte TSG steuerten Lotta Heider, Nina Rädge (beide 6) und Kim Rädge (5) bei.

Den besseren Start in die Partie erwischten die Gäste. Das Team aus Mittelhessen lag mit bis zu fünf Toren vorne. Die Junior-Flames kamen erst in der Endphase des ersten Abschnitts auf Touren und gingen mit einer 13:12-Führung in die Pause.

Mitte der zweiten Hälfte setzte sich die Mannschaft von Trainerin Nicole Strehl mit einem 5:0-Lauf auf 21:16 ab. Im Finale wurde es nochmals eng. Die TSG verkürzte von 25:20 (52.) auf 25:24 (58.) und 26:25. Patricia Becker machte nach einer finalen Auszeit zwölf Sekunden vor der Schlusssirene mit dem Tor zum 27:25 schließlich den Deckel drauf für Bensheim/Auerbach. eh

