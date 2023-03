Weinheim spielt um Deutsche Meisterschaft

Weinheim. Kurz vor Saisonende in der Tischtennis-Bundesliga der Frauen spricht Christian Säger, Vorstand des TTC 46 Weinheim, schon vom völlig unerwarteten und größten Erfolg der Vereinsgeschichte. Am Sonntag (19.) ab 14 Uhr(Heisenberg-Gymnasium) kann Weinheim mit einem Heimsieg gegen den TSV Schwabhausen die reguläre Runde als Tabellenführer abschließen.

Dann wären die Bergsträßerinnen direkt für das Halbfinale um die Deutsche Meisterschaft (2. bis 6. Juni) qualifiziert, dürften sich aussuchen, ob sie zuerst auswärts oder zuhause antreten wollen, und hätten bei einem eventuell notwendig werdenden dritten Spiel nochmals Heimrecht. Das Finale um die Deutsche Meisterschaft wird eine Woche später ((9. bis 13. Juni) ausgetragen.

Die 19-jährige gebürtige Kasselerin Sophia Klee (Bild: Reimer), im zweiten Jahr für den TTC 46 an der Platte, blickt zurück und voraus, was in den kommenden Play-off-Spielen noch auf Weinheim zukommen könnte.

Mit welchen Erwartungen gingen Sie in die Saison?

Sophia Klee: Ich bin optimistisch in die Saison gestartet, da wir mit den Verstärkungen zu dieser Runde ein sehr gutes Team haben. Aber über einen längeren Zeitraum bereits an der Tabellenspitze zu stehen, damit konnte man nicht rechnen. Jeder hat einen Anteil an dem Erfolg und alles gegeben. Wir sind zum Glück auch von Verletzungen, Krankheit und Reiseproblemen größtenteils verschont geblieben.

Wie fühlt sich das denn jetzt an, auf dem Spitzenplatz zu stehen?

Klee: Es ist ein sehr schönes Gefühl und ein großer Erfolg. Die Stimmung war über die Saison sehr gut; wir haben viel Kontakt über WhatsApp. Viele Stunden haben wir zusammen gesessen und Spaß gehabt. Sicherlich hat dies auch einen Anteil an der guten Leistung.

Was ist Ihr Gefühl, wie die Play-offs verlaufen werden?

Klee: Ich glaube, dass es spannende Spiele geben wird.

Wie ist die Stimmung in der Mannschaft hinsichtlich der Möglichkeiten?

Klee: Wir werden alles geben und hoffen, dass wir an die guten Leistungen in der Hin- und Rückrunde anknüpfen können.

Wer ist aus Ihrer Sicht Favorit auf den Meistertitel?

Klee: Berlin ist natürlich jedes Jahr ein Kandidat für den Meistertitel. In der Rückrunde konnten wir überraschend gewinnen. Vielleicht schaffen wir auch eine Überraschung in den Play-offs gegen die Topteams.

Was machen Sie, wenn Sie gerade nicht Tischtennis spielen?

Klee: 2021 habe ich mein Abitur bestanden und mittlerweile studiere ich nebenbei Sportmanagement an einer Fernuni. Priorität bleibt aber das Training zweimal pro Tag.

Was waren Ihre bislang größten Erfolge?

Klee: Ich bin mehrfache Deutsche Meisterin und zweifache Europameisterin im Jugendbereich und als Nächstes stehen die Deutschen Meisterschaften der Damen in Nürnberg an und die U 21-Europameisterschaft in Bosnien.

Lassen Sie uns mal an der Vorfreude auf den kommenden Sonntag teilhaben ...

Klee: Nicht nur wir als Spieler sind stolz auf die gezeigten Leistungen und darauf, mit Weinheim in der Tabelle ganz oben zu sehen. Wir wissen, wie viel Arbeit da auch im Hintergrund steckt. Wir freuen uns, mit den guten Leistungen auch dem Manager, Trainer, dem ganzen Team hinter der Mannschaft und auch dem Verein etwas zurückzugeben. Wir würden uns über jeden Zuschauer an unserem letzten Spieltag und auch bei den Play-offs freuen und wollen gemeinsam für den Verein das Bestmögliche erkämpfen bzw. herausholen! hol/ü