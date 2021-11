Wehen verliert beim Trainer-Einstand

Kaiserslautern. Der 1. FC Kaiserslautern hat Markus Kauczinski das Debüt beim SV Wehen Wiesbaden vermiest. Am 16. Spieltag der 3. Fußball-Liga verloren die Hessen mit 0:1 (0:0) im Fritz-Walter-Stadion.

In einem vor der Pause unterdurchschnittlichen Spiel waren die Gäste vor 17 080 Zuschauern die etwas bessere Mannschaft und hatten die Mehrzahl an Chancen. Nach Wiederbeginn war Kaiserslautern dann aktiver. Nach einem Foul am eingewechselten Felix Götze unmittelbar an der Strafraumgrenze verwandelte Marlon Ritter den umstrittenen Strafstoß zum 1:0-Siegtreffer (68.). Der Video-Schiedsrichter hatte nicht eingegriffen.

Markus Kauczinski wirkte ein Stück weit ernüchtert. Die Leistung seines SV Wehen Wiesbaden und das Duell auf Augenhöhe mit dem 1. FC Kaiserslautern stellten den 51-Jährigen zwar weitgehend zufrieden, die 0:1-Niederlage im Verfolgerduell der 3. Fußball-Liga dafür umso weniger. „Die Brutalität und Effektivität haben wir nicht gezeigt. Wenn man das nicht hat, kann man am Ende nicht gewinnen“, sagte Kauczinski nach seinem ersten Ligaspiel als Cheftrainer des SVWW, der zuvor viereinhalb Jahren von Rüdiger Rehm gecoacht worden war. Sein erstes Pflichtspiel für Wehen hatte Kauczinski schon zuvor verpatzt – mit dem Aus im Hessen-Pokal gegen Türk Gücü Friedberg. dpa