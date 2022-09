Wiesbaden. Drittligist SV Wehen Wiesbaden, der am Samstag (14 Uhr) beim SV Waldhof Mannheim antritt, muss mehrere Monate ohne Innenverteidiger Florian Carstens auskommen. Der 23-Jährige zog sich im Auswärtsspiel in Saarbrücken einen Sehnenriss zu und wird voraussichtlich bis Ende des Jahres fehlen, nachdem er bisher in allen Spielen zum Einsatz gekommen war. dpa

