Wehen gegen SVW in Zugzwang

Wiesbaden. Trotz einer Aufholjagd hat der SV Wehen Wiesbaden im Kampf um die Rückkehr in die 2. Fußball-Bundesliga einen Rückschlag kassiert. Die Mannschaft von Trainer Markus Kauczinski kämpfte sich bei der 2:4 (0:0)-Niederlage beim SC Freiburg II nach einem 0:2 zwar zurück, musste dann aber zwei Gegentore in der Nachspielzeit hinnehmen. Mit 47 Punkten fielen die Wiesbadener auf den sechsten Platz zurück und sind nun im Verfolgerduell gegen den SV Waldhof Mannheim am Samstag (14 Uhr) unter Zugzwang.

Nach einer torlosen ersten Halbzeit legte die Bundesliga-Reserve ein 2:0 vor, ehe Wiesbaden durch Robin Heußer (72.) und Benedict Hollerbach (89./Elfmeter) der Ausgleich gelang. dpa