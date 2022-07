Wehen gegen Grasshopper

Wiesbaden. Fußball-Drittligist SV Wehen Wiesbaden bestreitet seine Generalprobe vor der neuen Saison gegen den Schweizer Erstligisten Grasshopper Club Zürich. Das Spiel gegen den Tabellenachten der abgelaufenen Saison findet eine Woche vor dem Ligastart im Rahmen des traditionellen Fan-Festes am 17. Juli (Sonntag, 15.00 Uhr) in der Brita Arena statt. Weitere Testspiele sind u.a. am Samstag (14 Uhr Leistungszentrum Halberg) gegen den 1. FC Nürnberg II sowie am 9. Juli (14 Uhr) gegen den TSV Steinbach Haiger geplant. dpa

