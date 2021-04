Bergstraße. Richard Vogel vom RV Mannheim setzte sich beim großen Springreit-Turnier in Nordheim-Wattenheim die Krone auf. Der 23-Jährige gewann zum Abschluss des dreitägigen Wettbewerbs, an dem unter Corona-Bedingungen nur Profis teilnehmen durften, auf Carlchen in 30,15 Sekunden das Zwei-Phasen-Springen der Klasse S* und wurde in der der gleichen Prüfung auf Charisma Dritter (33,71). Platz zwei unter 37 Konkurrenten sicherte sich Leonie Jonigkeit (Groß-Gerau) auf Quero (32,63).

Zuvor hatte Vogel, der seit August 2020 in der Nähe von Marburg mit Kollege David Will einen eigenen Stall besitzt, in zwei M**-Springen auf Carlchen dominiert und auf Charisma Rang zwei erreicht. Der für Pfungstadt startende Will steuerte im S-Springen drei von insgesamt 14 Nullfehlerritten bei (5., 11., 13).

Der Viernheimer Bernd Herbert ging als Profi beim Turnier des RuF Nordheim-Wattenheim in mehreren Prüfungen in den Parcours. © Nix

Der Schwanheimer Marcel Wegfahrt platzierte sich auf Contara Blue in einem A-Springen mit der Wertnote 7,6 auf Rang acht. Es gewann die Irin Anna Duff (Bad Homburg) auf Baloushiwa mit der Note 8,4 vor dem Viernheimer Bernd Herbert auf Chinchillo (8,2). Beim abschließenden S-Springen verpasste Wegfahrt auf Carnan knapp den Sprung auf die 13 Platzierungs-Ränge. Der Schwanheimer wurde mit einem Fehlerpunkt in 42,31 Sekunden 15., unmittelbar hinter Celine Fries (RFV Viernheim) auf Classic Fashion (0 Fehler, 40,16 Sek.).

Auch in Lampertheim nur Profis

Der Reit- und Fahrverein Lampertheim veranstaltet von Freitag bis Sonntag (16. bis 18. April) ein Turnier, das aufgrund der Corona-Pandemie als reines Springturnier ausschließlich mit Profisportlern durchgeführt wird und bei dem wie in Viernheim keine Zuschauer zugelassen sind. Die Teilnehmerzahlen belaufen sich auf insgesamt 420 Anmeldungen, Höhepunkt wird das S-Springen mit Siegerrunde am Sonntag sein. sd/ü/red

