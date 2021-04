Alle elf Sekunden verliebt sich nach der bekannten Eigenwerbung ein Single auf einem Dating-Portal. Ein moderner Fahrstuhl benötigt 15 Sekunden, um 20 Stockwerke nach oben zu klettern. Und in 18 Sekunden war am Samstag für den SV Waldhof Mannheim ein Drittliga-Spieltag so gut wie im Eimer, bevor er überhaupt richtig angefangen hatte.

Das Blitz-Tor von Richard Neudecker war beim 0:2

...