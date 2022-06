Waldhofer Magerkost

Mannheim. Nach dem 4:0 (2:0)-Testspielerfolg des Fußball-Drittligisten SV Waldhof Mannheim vor rund 1000 Zuschauern beim Verbandsliga-Aufsteiger VfL Neckarau war Trainer Christian Neidhart alles andere als zufrieden. „Gefallen hat mir relativ wenig“, redete der SVW-Coach Klartext. „Läuferisch haben wir etwas müde gewirkt. Ob das jetzt am Wetter oder an den jüngsten Einheiten lag, weiß ich nicht, aber ich glaube, dass wir gegen so einen Gegner einfach mehr machen müssen.“ Die Treffer erzielten Lebeau (31./Elfmeter), Sohm (36.), sowie der eingewechselte Bahn (77. und 80./Elfm.).

1860 kontert KSC aus

Waldhofs Drittliga-Konkurrent und Topfavorit 1860 München ließ dagegen mit einem 4:0 (3:0)-Sieg gegen den Zweitligisten Karlsruher SC aufhorchen. Im bayerischen Heimstetten wurde der KSC, der erst in Halbzeit zwei besser ins Spiel kam, zunächst klassisch ausgekontert. Tallig, Steinhart und Vrenezi (2) trafen für die Sechsziger. red/lsw