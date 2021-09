Waldhof will überzeugen

Mannheim. Die Stimmung im Lager des Fußball-Drittligisten SV Waldhof hebt sich langsam wieder – auch wenn gestern Trainer Patrick Glöckner nicht in Abrede stellen wollte, dass das jüngste 0:0 auf dem Betzenberg mit seinen rabiaten Begleitumständen und dem vergeblichen Anrennen gegen neun Lauterer in der zweiten Halbzeit eine Zeit lang nachgewirkt hat. Vor der Heimaufgabe gegen den Halleschen FC am Samstag (14 Uhr) erwartet er aber keine Langzeitwirkungen.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

„Gerade zu Hause haben wir in den vergangenen Wochen ganz tollen Fußball gezeigt. Deshalb wollen wir uns darauf fokussieren, wieder einen Dreier einzufahren“, versucht auch Kapitän Marcel Seegert, die jüngsten Erfahrungen von Kaiserslautern so schnell wie möglich zu den Akten zu legen. th

Kientz darf nicht in Innenraum

Sportchef Jochen Kientz vom SV Waldhof Mannheim ist vom Deutschen Fußball-Bund (DFB) wegen unsportlichen Verhaltens mit einer Sperre und einer Geldstrafe belegt worden. Der 48-Jährige darf bei den kommenden beiden Drittliga-Partien der Mannheimer den Stadion-Innenraum nicht betreten und muss eine Geldstrafe in Höhe von 2000 Euro bezahlen.

Das Innenraum-Verbot beginnt jeweils eine halbe Stunde vor Anpfiff und endet eine halbe Stunde nach Abpfiff. In dieser Zeit darf Kientz mit der Mannschaft weder unmittelbar noch mittelbar in Kontakt treten. Kientz hatte sich in der 23. Minute des hitzigen Südwest-Derbys beim 1. FC Kaiserslautern (0:0) am vergangenen Samstag unsportlich am Spielfeldrand und gegenüber dem Schiedsrichterteam verhalten und war von Referee Florian Heft mit der Roten Karte auf die Tribüne verwiesen worden. Der Mannheimer hat dem Urteil zugestimmt, es ist damit rechtskräftig. Zuvor war FCK-Teammanager Florian Dick mit einem Innenraumverbot für ein Spiel belegt worden. lsw

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2