Mannheim. In den so genannten sozialen Netzwerken gibt es in diesen Lockdown-Tagen ein interessantes Phänomen. Viele Menschen „posten“ Bilder vergangener Urlaube. Entspannte Stunden, Sommerwetter, Glücksgefühle – das soll gute Gedanken zurück in die eher triste Gegenwart bringen. Patrick Glöckner hat etwas Ähnliches gemacht. Der Trainer des Fußball-Drittligisten SV Waldhof Mannheim zeigte seinen Profis einige der besten Offensivaktionen aus dieser Saison im Video – in der Hoffnung, dass sich Dominik Martinovic & Co. daran erinnern, wie schön das war, als die Mannheimer noch als torgefährlichste Mannschaft der 3. Liga galten.

„Wir haben in den letzten drei Spielen kein Tor geschossen, das wollen wir natürlich ändern. Dementsprechend war die Trainingswoche sehr offensiv ausgeprägt und mit Videomaterial versehen“, sagte Glöckner. Am heutigen Montag (19 Uhr) kommt die Reserve des FC Bayern München ins leere Carl-Benz-Stadion. Eine sehr junge Mannschaft, gespickt mit ballfertigen Talenten aus dem FCB-Nachwuchscampus. Einer der wenigen Routiniers, der frühere Waldhöfer Timo Kern (31), fällt mit Achillessehnenproblemen aus.

Trainings-Situation verbessert

Nach dem Tor- und Punktlos-Februar wollen die Mannheimer im März den Trend umkehren. Glöckner hat klare Vorstellungen, wie er das in Rostock fast komplett zum Erliegen gekommene Offensivspiel des SVW wieder in Fahrt bringen kann. „Es geht darum, in den Ballbesitzphasen viele Spieler vor den Ball zu bringen. Das ist uns in den letzten Spielen ein bisschen abgegangen, da hat uns die Präsenz gefehlt“, erklärte der 44-Jährige. „Wir wollen eine gute Box-Besetzung haben, drei oder vier Spieler konsequent im Strafraum zu haben.“

Entspannt hat sich nach Angaben des Waldhof-Coachs die Trainingssituation am Alsenweg. „Die Stadt hat Hand angelegt und die Platzprobleme behoben. Deshalb ist die Stimmung auch wieder positiv, weil wir wieder einen anständigen Ball im Training spielen können“, sagte Glöckner, der den Zustand des Rasens am Donnerstag noch scharf kritisiert hatte.

Für Onur Ünlücifci ist die Saison vorzeitig beendet. Der 23-jährige SVW-Profi für das zentrale Mittelfeld musste sich einer Operation am Meniskus unterziehen. „Onur fällt wahrscheinlich für den Rest der Rückrunde aus. Das tut uns sehr leid, aber wenigstens ist die OP gut verlaufen“, sagte Glöckner. alex