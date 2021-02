Der SV Waldhof Mannheim beendet am Montag (19 Uhr) mit dem Heimspiel gegen Bayern München II den Wochenend-Spieltag. Dann kehrt nach über vier Wochen Pause wegen eines Außenbandrisses Joseph Boyamba ins Team zurück. Trainer Patrick Glöckner setzt große Hoffnungen in seinen Sieben-Tore-Mann, dem gegen die kleinen Bayern aber wohl erst einmal die Joker-Rolle zugedacht ist. Spielmacher Arianit Ferati, der ebenfalls für die zuletzt vermissten offensiven Momente steht, fehlt nach seinem Kapselriss am Montag allerdings noch. Er soll Anfang der nächsten Woche wieder komplett ins Training einsteigen. alex