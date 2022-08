Waldhof wartet auf den Gegner

Mannheim. Der gebürtige Hamburger Bentley Baxter Bahn wünschte sich den HSV oder den FC St. Pauli, Alexander Rossipal liebäugelte mit Bundesligist VfB aus seiner Heimatstadt Stuttgart. Bis der SV Waldhof Mannheim seinen Gegner in der zweiten DFB-Pokal-Runde kennt, ist allerdings noch ein bisschen Geduld gefragt: Erst am Sonntag, 4. September, werden die Partien live im ZDF gezogen – wenn auch Meister Bayern München (bei Viktoria Köln) und Titelverteidiger RB Leipzig (bei Teutonia Ottensen) Ende August ihre Erstrunden-Spiele ausgetragen haben.

Fest steht allerdings jetzt schon, dass der Mannheimer Drittligist nach seinem kleinen Coup gegen Zweitligist Holstein Kiel (5:3 nach Elfmeterschießen) in der zweiten Runde am 18. und 19. Oktober auf jeden Fall wieder zu Hause auf einen Erst- oder Zweitligisten treffen wird. Die unterklassigen Vertreter von der 3. Liga abwärts befinden sich bei der Auslosung in einem eigenen Topf und bekommen einen Club aus der 1. oder 2. Liga zugelost – inklusive automatischem Heimspielrecht. Erst ab dem Achtelfinale werden alle Begegnungen nur noch aus einem Lostopf gezogen.

Willkommene Zusatz-Einnahmen

Für den SVW stellt sich ebenso wie für die anderen Clubs in Topf eins (SV Elversberg, VfB Lübeck, Stuttgarter Kickers) die Frage: Lieber ein großer Name wie Borussia Dortmund oder eine tendenziell sportlich lösbare Aufgabe aus der 2. Liga? Ein Einzug ins Achtelfinale würde einen Geldsegen mit sich bringen. Nach vom DFB garantierten Einnahmen von 627 000 Euro für Runde zwei (plus die zwischen beiden Vereinen ungefähr geteilten Erlösen aus dem Heimspiel) bekämen die Mannheimer für den Vorstoß unter die letzten 16 Clubs insgesamt fast 1,5 Millionen Euro – das wäre mehr als die Fernsehgelder in der 3. Liga pro Verein für die komplette Saison (rund 1,3 Millionen Euro).

Und auch sportlich wäre ein Achtelfinal-Einzug ein echtes Ausrufezeichen: So weit kam der SV Waldhof Mannheim im DFB-Pokal zuletzt in der Saison 2002/2003 (1:2 gegen Bayer Leverkusen).

Lostopf 2 (bisher mögliche Waldhof-Gegner); Bundesliga: Eintracht Frankfurt, Borussia Dortmund, Union Berlin, FC Schalke 04, FSV Mainz 05, Werder Bremen, VfB Stuttgart, VfL Bochum, VfL Wolfsburg, Borussia Mönchengladbach, SC Freiburg, TSG 1899 Hoffenheim, FC Augsburg. – 2. Liga: SV Darmstadt 98, 1. FC Heidenheim, 1. FC Nürnberg, Eintracht Braunschweig, FC St. Pauli, Fortuna Düsseldorf, Hamburger SV, Karlsruher SC, SC Paderborn, SSV Jahn Regensburg, SV Sandhausen, Hannover 96, Arminia Bielefeld. alex