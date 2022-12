Waldhof sucht Gohlke-Ersatz

Mannheim. Frühwinterliche Bedingungen begrüßten die Profis des Fußball-Drittligisten SV Waldhof Mannheim zu ihrer ersten Trainingseinheit in der Vorbereitung auf die Restrunde am Alsenweg. Bis zum Re-Start gegen 1860 München am 14. Januar sollen die Akteure in einer Topverfassung sein. „Wir wollen uns bei den Dingen, die wir bisher nicht so gut gemacht haben, verbessern“, sagte Trainer Christian Neidhart.

Bis auf Marco Höger (Reha nach Kreuzbandriss), Berkan Taz (nach einer Mandel-OP noch bis zum 11. Dezember krankgeschrieben) und Gerrit Gohlke konnte der Waldhof-Coach mit seinem kompletten Kader trainieren – zusätzlich war Testspieler Luca Bolay vom Karlsruher SC dabei. Von Gohlke hatte Neidhart allerdings keine erfreulichen Nachrichten bekommen. Der Innenverteidiger muss nach seiner im Urlaub erlittenen Schulterverletzung operiert werden. Das hat Auswirkungen auf die Transferplanungen des SVW in diesem Winter. „Wenn Gerrit operiert wird, wird er sicher eine Weile ausfallen. Da müssen wir überlegen, ob wir in der Innenverteidigung etwas machen“, sagte Neidhart.

Nach Informationen dieser Redaktion hat Sportchef Tim Schork deshalb schon beim Ex-Waldhöfer Michael Schultz (29) vorgefühlt, der bei Zweitligist Eintracht Braunschweig bisher auf neun Saisoneinsätze kam. Am 1,94 Meter großen Innenverteidiger sollen aber auch die Drittligarivalen SV Elversberg und Viktoria Köln Interesse haben. alex