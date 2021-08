Waldhof stemmt sich gegen den Fehlstart

Mannheim. Es war nicht gerade das, was man ein konspiratives Treffen nennt. In einem italienischen Restaurant in Mannheim unterhielt sich Waldhof-Sportchef Jochen Kientz in dieser Woche mit einem Mann, der als klassischer, bulliger Mittelstürmer die Offensivoptionen des Fußball-Drittligisten erweitern könnte: Osayamen Osawe, ein in England ausgebildeter nigerianischer Angreifer, der zuletzt beim KFC Uerdingen spielte und momentan vereinslos ist. Die Quote des 27-Jährigen, der auch schon für Halle, Lautern und Ingolstadt stürmte, liest sich zumindest interessant: 26 Tore und 15 Vorbereitungen in 109 Drittliga-Spielen. Ob er tatsächlich nach Mannheim kommt, bleibt abzuwarten.

Am Samstag bei Viktoria Köln (14 Uhr) müssen es andere richten. Es steht ein brisantes Duell zweier im Vorfeld hoch gehandelter Teams an, die beide noch auf ihren ersten Saisonsieg warten. Die Viktoria steht mit einem Punkt auf Rang 18, der SVW mit zwei Zählern aus drei Partien auf Platz 15 nicht weit darüber.

Viel zu wenig für die Ansprüche der ambitionierten Mannheimer, das weiß auch Trainer Patrick Glöckner. Der Waldhof-Coach will die Auftritte seines Teams aber nicht nur am Punktestand messen lassen. „Wenn die Leistung und die Mentalität stimmen, kann man nicht von einem Fehlstart sprechen, sondern nur von einem Fehlstart in Sachen Tabelle“, sagte der Trainer. „Unser Kader wird noch vergrößert und aktualisiert, da muss man sich auch erst einmal einspielen.“

Ob am Samstag Promi-Neuzugang Marco Höger in der Startformation stehen wird, ließ Glöckner offen. „Bei Marco ist es so, dass wir ihn langsam heranführen. Es macht nur dann Sinn, wenn wir sagen: Jetzt bist du bei 100 Prozent und kannst der Mannschaft helfen.“ Deutlich mehr Hoffnungen machte der Coach einem anderen Mann fürs zentrale Mittelfeld, der beim 1:1 am vergangenen Sonntag gegen Würzburg mit einem couragierten Auftritt und einem Tor nach seiner Einwechslung Eigenwerbung betrieben hatte: Hamza Saghiri. „Er hat sich auf jeden Fall empfohlen. Hamza ist momentan in einer hervorragenden Verfassung“, sagte Glöckner. Das klingt nach einer Doppel-Sechs in Köln mit Saghiri und Stefano Russo.

Vor dem Gegner zeigt der Coach der Mannheimer trotz der bisher überschaubaren Punkteausbeute großen Respekt – und das nicht nur, weil in Olaf Janßen ein „enger Freund“ Glöckners an der Seitenlinie steht, mit dem er bei der Viktoria und dem FC St. Pauli zusammengearbeitet hat. „Die Viktoria hat einen hervorragenden Kader. Dass man manchmal ein bisschen holprig in die Saison kommen kann, hat verschiedene Ursachen. Das heißt nicht, dass die Viktoria nicht in der Lage wäre, jederzeit den Turnaround einzuleiten.“ alex