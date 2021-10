Waldhof-Spiel wegen Corona abgesagt

Mannheim. Für das kleine Häuflein, das vom Drittliga-Kader des SV Waldhof Mannheim übrig ist, reichte es zahlenmäßig noch nicht einmal mehr für ein Match auf dem Kleinfeld. Nachdem der Deutsche Fußball-Bund am Freitag um 12 Uhr das für Samstag terminierte Drittliga-Spiel des SVW beim TSV 1860 München abgesagt hatte, absolvierten sieben Feldspieler und zwei Torhüter unter Anleitung von Co-Trainer Maximilian Mehring ersatzweise eine Trainingseinheit am Alsenweg.

Der Rest ist weg. Positiv auf Corona getestet oder in Quarantäne als direkte Kontaktperson beziehungsweise Ungeimpfter. 17 Profis und zwei Trainer des SV Waldhof haben die zuständigen Gesundheitsämter mittlerweile aus dem Verkehr gezogen – einen derart heftigen Ausbruch hat es im deutschen Profifußball noch nicht gegeben.

Sportchef Jochen Kientz ist froh, dass der DFB dem Mannheimer Antrag auf eine Absetzung des Spiels bei 1860 stattgegeben hat. „Es ist sicher die richtige Entscheidung. Wir haben schon sehr viele Betroffene“, sagte der 49-Jährige am Freitag. Stehen einem Verein weniger als 16 einsatzfähige Spieler zur Verfügung, muss der DFB die Partie absagen.

Am Freitag spielten sich die verbliebenen neun Mann die Bälle zu, sie sollen auch am Wochenende in kleinem Kreis trainieren – Chefcoach Patrick Glöckner dürfte erst Ende nächster Woche wieder dabei sein. alex

