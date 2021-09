Waldhof schont im Pokal die Kräfte

Mannheim. Der Mannheimer Fußball-Drittligist SV Waldhof Mannheim steht im Viertelfinale des badischen Landespokals. Der SVW setzte sich erwartungsgemäß mit 4:1 (1:0) beim Landesligisten SG Horrenberg durch und konnte dabei den Großteil seiner Stammkräfte schonen. Nächster Gegner im Pokal-Wettbewerb, dessen Sieger sich für die erste Hauptrunde des DFB-Pokals qualifiziert, ist Verbandsligist FC Zuzenhausen. Der Termin für diese Partie ist noch offen.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

„Wichtig bei solchen Spielen ist immer, dass man weiterkommt. Diese Aufgabe haben wir erfüllt – auch wenn das Ergebnis hätte höher ausfallen können“, sagte Waldhof-Trainer Patrick Glöckner. Die Mannheimer verschafften sich Sicherheit durch eine frühe Führung. Anton Donkor traf nach einem starken Flügellauf von Niklas Sommer in der sechsten Minute. In der Folge blieb der SVW überlegen, erst nach einer halben Stunde wurde Horrenberg etwas mutiger: Torwart Jan-Christoph Bartels musste gegen Samuel Gabler klären. Der Rest der Halbzeit gehörte wieder den Mannheimern, Gerrit Gohlke und Jan Just verpassten es aber jeweils nach Eckbällen, zu erhöhen.

Im zweiten Durchgang war die klare Überlegenheit des SVW dann auch auf der Ergebnistafel abzulesen. Baris Ekincier nutzte bei einem Freistoß die schlecht postierte Mauer der SG zum 2:0, Gohlke per Elfmeter (59.) und Gillian Jurcher (62.) erhöhten auf 4:0 aus SVW-Sicht. Das 4:1 durch Dennis Gebhardt (64.) war nur ein Schönheitsfehler.

Die nächste Aufgabe für den SV Waldhof ist nun das Drittliga-Heimspiel gegen den SC Verl am Sonntag (14 Uhr, Carl-Benz-Stadion). th

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2