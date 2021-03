Mannheim. Die Verträge zweier Leistungsträger im Mittelfeld des Fußball-Drittligisten SV Waldhof könnten sich im Sommer per Option verlängern – aber ob Max Christiansen und Arianit Ferati die dafür nötige Anzahl von Spielen erreichen, ist unsicher. Nach Informationen dieser Redaktion werden bei den Klauseln beider Profis nur die Einsätze gewertet, bei denen Christiansen oder Ferati mindestens 45 Minuten auf dem Platz standen.

Christiansen Arbeitspapier kann der SVW bei mindestens 25 Spielen um ein Jahr ausdehnen. Von den derzeit 19 Einsätzen muss man allerdings drei Begegnungen abziehen, in denen der Mittelfeld-Organisator erst in der zweiten Halbzeit eingewechselt wurde. In den verbleibenden elf Liga-Partien muss der 24-Jährige also noch neunmal 45 Minuten oder länger spielen. Das könnte eng werden. Verletzen sollte sich Christiansen nicht mehr, auch eine Sperre (aktuell hat er vier Gelbe Karten), könnte Auswirkungen haben.

Bei Ferati (16 Einsätze) fällt nur sein Kurzeinsatz in Wiesbaden aus der Wertung. Je nach Ausgestaltung der Klausel (20 oder 25 Spiele) müsste der 23-jährige Stuttgarter also noch fünf oder zehn Partien länger als 45 Minuten bestreiten. Zuletzt fehlte Ferati wegen eines Kapselrisses, er ist wieder im Training und vielleicht am Sonntag (14 Uhr) im Heimspiel gegen Meppen dabei. alex