Waldhof mit 3:3-Spektakel

Mannheim. Sechs Tore, zwei Foulelfmeter, Spannung bis in die Nachspielzeit – das Drittliga-Spitzenspiel des SV Waldhof Mannheim gegen den VfL Osnabrück bot alles, was von solch einer Begegnung erwartet werden durfte. Nach dem 3:3 (2:1) waren es die Waldhöfer, die dem Unentschieden nach zweimaliger Führung etwas weniger abgewinnen konnten – zumal sie auf eigenem Platz auch die Chance verpasst hatten, nach Punkten zur drittplatzierten Braunschweiger Eintracht aufzuschließen.

Beispielhaft für die blau-schwarze Gemütslage fasste es nach den 90 teilweise spektakulären Minuten Waldhofs dreifacher Torschütze Dominik Martinovic zusammen, der diesen Nachmittag als potenzieller Matchwinner natürlich ganz besonders hätte genießen können. „Wenn du das Spiel drehst und gegen so einen Top-Gegner in dieser Atmosphäre zu Hause nochmals mit 3:2 führst, willst du die Punkte natürlich da behalten. Aber Osnabrück ist eben ein sehr gutes Team und deshalb geht das am Ende in Ordnung.“

Ausgleich durch spätes Eigentor

Auch in Sachen Reife war ein leichtes Plus für die Niedersachsen zu registrieren, die mit dem Nimbus der besten Auswärtsmannschaft von Beginn an unaufgeregt und mit viel Kontrolle agierten. Folgerichtig fiel nach einer knappen halben Stunde das 0:1, das Mannheim aber kurz vor der Pause drehte. „Das war ein guter Nadelstich“, freute sich SVW-Trainer Patrick Glöckner, der am Ende damit haderte, das der späte 3:3-Ausgleich für Osnabrück durch ein Eigentor fiel.

SV Waldhof: Königsmann – Sommer, Verlaat, Seegert, Donkor – Höger, Saghiri (65. Wagner) – Costly (72. Jurcher), Boyamba, Schnatterer (86. Gohlke) – Martinovic.

Tore: 0:1 Kunze (29.), 1:1, Martinovic (36.), 2:1 Martinovic (43., Foulelfmeter), 2:2 Simakala (65.), 3:2 Martinovic (76. Foulelfmeter), 3:3 (82. Seegert, Eigentor). th