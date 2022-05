Waldhof Mannheim: Mit Glöckner zum Abschluss 7:0

Mannheim. Sieben Tore, mit Platz fünf die beste Drittligaplatzierung seit dem Aufstieg und zum Liga-Finale über 8000 begeisterte Zuschauer im Carl-Benz-Stadion: Wenn sich der SV Waldhof Mannheim einen Abschluss hätte aussuchen können, wäre er wohl wie beim 7:0 (3:0) gegen den TSV Havelse ausgefallen.

Trainer Patrick Glöckner war stolz auf seine Mannschaft, in der die Torschützen Marc Schnatterer, Jesper Verlaat, Alexander Rossipal, der erneut stark aufspielende Dominik Kother (2) sowie Pascal Sohm und Fridolin Wagner für die Glanzlichter sorgten. „Sieben Tore – das war ein grandioser Tag. Wir sind überglücklich, dass wir die Fans mit diesem Ergebnis und der Spielfreude über 90 Minuten so begeistern konnten“, so der Coach, der das Gerangel um seine Nachfolge mit einer entspannten Distanziertheit verfolgen.

Einer, der seit Samstag aus dem Rennen ist, saß auf der Pressekonferenz nur zwei Meter von Glöckner entfernt. Havelses Trainer Rüdiger Ziehl hatte den SVW als „interessante Aufgabe“ bezeichnet, ruderte nun aber zurück: „Der Waldhof wird im Verlauf der Woche einen Trainer präsentieren – ich glaube nicht, dass ich das sein werde.“ SVW-Sportchef Tim Schork verwies darauf, dass es auch eine Überraschung wie Christoph Bühler, Dauer-„Co“ von David Wagner, geben könnte.

SV Waldhof: Bartels – Costly (67. Sommer), Verlaat, Seegert, Rossipal (67. Donkor) – Höger, Russo (67. Saghiri) – Schnatterer (59. Kouadio), Wagner, Kother – Butler (28. Sohm).

Tore: 1:0 Schnatterer (3.), 2:0 Verlaat (21.), 3:0 Rossipal (Foulelfmeter, 45.), 4:0 Kother (57.), 5:0 Sohm (61.), 6:0 Wagner (78.), 7:0 Kother (83.). – Zuschauer: 8369. – Nächstes Spiel: SVW – FC Türkspor Mannheim (Badisches Pokalfinale, Samstag, 14.15 Uhr, Carl-Benz-Stadion). th