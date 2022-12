Waldhof Mannheim darf endlich ran

Mannheim/Heidenheim. Die winterlichen Bedingungen machen dem SV Waldhof Mannheim zu schaffen. Auch am Freitagvormittag musste der Fußball-Drittligist in ein Soccer-Center ausweichen, um mit dem Ball trainieren zu können. Um die Abläufe wie in der Saison aufrechtzuerhalten, ging es am Mittag mit dem Bus nach Heidenheim, wo am Samstag (14 Uhr) der Test beim Zweitligisten FC Heidenheim ansteht.

Im Gegensatz zu den Mannheimern, deren erstes Testspiel am vergangenen Samstag in Basel witterungsbedingt abgesagt werden musste, hat Heidenheim bereits eine erste Wettkampfeinheit hinter sich. Die Schwaben verloren am Freitagnachmittag beim Bundesligisten FC Augsburg 0:2. Die Ticketeinnahmen des Spiels des Spiels gegen Mannheim kommen dem gemeinnützigen Verein „Heidenheim-fuer-Ukraine.de e.V.“ zugute. th