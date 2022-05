Waldhof lässt wieder viele Chancen liegen

Mannheim. Dominik Kother hatte mehrere Optionen. Links am Torhüter vorbei, rechts wäre ebenfalls denkbar gewesen. Oder ein Lupfer? Stattdessen schoss der junge Waldhof-Angreifer in der 68. Minute Wiesbadens Schlussmann Arthur Lyska an. Und weil in der Nachspielzeit Hamza Saghiri die Latte statt das Tor traf, mussten sich die Mannheimer mit einem 1:1 (1:1) im Auswärtsspiel der 3. Fußball-Liga beim SV Wehen Wiesbaden begnügen. Ein respektables Ergebnis, vor drei Wochen hatte der 1. FC Kaiserslautern mit 1:2 in der Brita Arena verloren.

Ein anhand der Chancen im zweiten Durchgang locker möglicher Sieg hätte den SV Waldhof vor dem letzten Liga-Spiel gegen Absteiger Havelse auf den vierten Platz befördert, gleichbedeutend mit der Qualifikation für die erste DFB-Pokalrunde. Aber es passte zu einer Saison der liegengelassenen Möglichkeiten, dass die Gäste nur ein Remis mit auf die kurze Heimfahrt nahmen.

Dominik Kother vergab eine große Chance zum Waldhof-Siegtreffer. © pix

Für den Höhepunkt des frühsommerlichen Nachmittags aus Mannheimer Sicht sorgte Marc Schnatterer, der nach der Wiesbadener Anfangs-Drangphase einen 27-Meter-Freistoß traumwandlerisch sicher zum 0:1 in den Winkel zirkelte (28.). Ein sensationelles Tor.

SV Wehen Wiesbaden: Lyska - Stanic, Gürleyen, E. Taffertshofer, Rieble - Hollerbach (87. Farouk), Jacobsen, Goppel, Wurtz (72. Thiel), Brumme - Nilsson.

SV Waldhof: Bartels – Costly, Verlaat, Seegert, Donkor (46. Rossipal) – Russo (85. Saghiri), Höger – Schnatterer (79. Sommer), Wagner, Kother – Martinovic (76. Sohm).

Tore: 0:1 Schnatterer (28.) 1:1 Wurtz (38.). – Schiedsrichter: Max Burda (Berlin). – Zuschauer: 4026. – Letztes Saisonspiel: SV Waldhof – TSV Havelse (Sa. 13.30 Uhr). alex